OTSUSTUSKOHT: gümnasistid Merilin Mälk ja Jaagup Tuisk saavad valida, kas teha lõpueksameid 

Õhtuleht vestles kuulsate ja vähemkuulsate abiturientidega ning uuris, kas nad plaanivad riigieksameid teha olukorras, kus õpilane saab ise otsustada, kas eksameid teha.

Koolilõpetajad peavad oma otsusest tänase päeva jooksul Innovele teada andma. „Kohe, kui kuulsin, et riigieksamid on vabatahtlikud, ei kahelnud ma kordagi – kindlasti ma teen need ära,“ ütleb Kuressaares gümnaasiumi lõpuklassis õppiv Merilin Mälk. „Pärast ei ole mõtet hakata eksamitulemusi taga ajama, kui neid vaja peaks olema.”