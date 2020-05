JÄRJEKORDNE APSAKAS: Iraani merevägi lasi eksikombel põhja omaenda laeva 

Iraani poolametliku uudisteagentuuri Fars teatel suri Hormuzi väinal toimunud „mereväeõppusel“ üks madrus ja mitu teist said vigastada. Siiski on ohvrite arv tõenäoliselt suurem – mitteametlike teadete järgi sai surma kümneid inimesi. Sotsiaalmeediasse postitati ka videoid, kus on kujutatud, kuidas kiirabiga mitmeid meremehi minema viidi.