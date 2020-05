KOROONAVIIRUS MAAILMAS: üle 4,1 miljoni diagnoositud nakatunu, 283 000 surnut ja 1,49 miljonit tervenenut. Euroopas hakkavad piirangud sulama 

Enim nakatunuid on tuvastatud Ameerika Ühendriikides – 1 367 638. Eile tuvastati riigis 20 328 uut nakatunut, mis on ligi pooleteise kuu madalaim näitaja. Suurimaks kriisikoldeks on jätkuvalt New Yorgi osariik 345 406 teadaoleva haigusjuhtumiga.

100 000 nakatunu piiri on ületanud USA kõrval veel üheksa riiki: Hispaania (264 663), Suurbritannia (219 183), Itaalia (219 070), Venemaa (209 688), Prantsusmaa (176 970), Saksamaa (171 879), Brasiilia (162 699), Türgi (138 657) ja Iraan (107 603). Venemaal teatati eile 11 012 uuest nakatunust. Suuremad kriisiriigid, kus nakatunuid on tuvastatud üle 50 000, on veel Hiina, Kanada, Peruu, India ja Belgia. Euroopas on tuvastatud kokku üle 1,62 miljoni nakatunu.

Enim Covid-19 surmajuhtumeid on samuti jätkuvalt USAs – 80 787. Teisel positsioonil on Suurbritannia 31 855 surmaga. Neile järgnevad Itaalia (30 560), Hispaania (26 621), Prantsusmaa (26 380), Brasiilia (11 123), Belgia (8656), Saksamaa (7569), Iraan (6640), Holland (5440), Kanada (4870) ja Hiina (4633). Tuhande ohvri piiri ületavad veel Türgi, Mehhiko, Rootsi, India, Ecuador, Venemaa, Peruu, Šveits, Iirimaa ja Portugal. Belgias on miljoni elaniku kohta enim surmajuhtumeid maailmas. Euroopas on koroonaviirus nõudnud juba üle 152 000 ohvri.

Eesti lähisriikide haigusjuhtumid/surmad: Rootsi (26 322/3225), Venemaa (209 688/1915), Soome (5962/267), Leedu (1479/50), Läti (939/18).

Euroopas leevendatakse piirangud

Kogu Euroopas leevendavad riigid karantiini, ent loodavad, et see ei too endaga kaasa teist nakkuslainet. Prantsusmaal võivad inimesed esimest korda mitme nädala jooksul ilma eriloata õues ringi käia. Seal alustavad põhikoolid väikese arvu õpilastega kontaktõpet. Avatakse riide-, raamatu- ja lillepoed ning samuti juuksurisalongid. Restoranid, kinod ja baarid jäävad veel suletuks. Mõnes Hispaania piirkonnas lubatakse kuni kümne inimesega kogunemised ja inimesed võivad nüüdsest viibida restoranide õuealadel. Inglismaal leevendatakse mõningaid meetmeid, ent Ühendkuningriigi teistes osades järgitakse veel rangemaid piiranguid. Boris Johnson hoiatas eile õhtul tehtud avalduses, et karantiini kaotamisega ei tohi mingil juhul kiirustada.

Piiranguid lõdvendavad ka kolm väiksemat Euroopa riiki, kes on koroonaviirusega nakatunute suure arvuga silma paistnud. Belgias avatakse esmaspäeval enamik ettevõtteid, ehkki kehtima jääb sotsiaalse distantseerumise nõue. Restoranid, kohvikud ja baarid jäävad suletuks. Hollandis avatakse osaliselt põhikoolid ja uksed võivad klientidele lahti teha ka raamatukogud, füsioterapeudid, autokoolid ja juuksurid. Šveitsis avatakse nii põhi- kui ka keskkoolid, ent tundide arvu vähendatakse. Teatud piirangutega võivad sulgemise lõpetada ka restoranid, raamatupoed ja muuseumid.