Ministril Arvo Alleril tuleb koolinoorte põllule saatmist riigikogulasele selgitada 

Jaak Juske palub ministrile kirjalikult esitatud küsimuses vastust, kui suur hulk koolinoori on kavas sel sügisel saagikoristustöödele kaasata ja kui suur oleks vajadus ning kuidas tagatakse, et õppetööst eemal viibitud päevad ei kahjusta õpilaste edasijõudmist koolitöös; kui pikal perioodil on ministri hinnangul noorte abi sel sügisel saagikoristustöödel vaja ja kui pikad oleksid noorte tööpäevad. Riigikogulane soovib teada sedagi, kuidas noori tasustatakse ning mismoodi on plaanis tagada Covid-19 viiruse leviku pidurdamiseks ettenähtud abinõud. Juske pärib, kas ja millal on valitsusel kavas kõnealust noorte tööjõu kaasamise kava arutada. „Miks võtate tänase maaelu korraldamisel eeskuju Nõukogude okupatsiooni ajast? Kas võrdlete tänaseid põllumajandusettevõtjaid sotsialistliku põllumajanduse aegsete kolhooside ja sohvoosidega?“ küsib Juske.