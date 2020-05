Ilutulestik 9. maiks: Narva linn ei andnud korraldajale kooskõlastust 

Narva politseijaoskonna juhi Sergei Andrejevi sõnul on vastavalt korrakaitseseaduse avalikus kohas lubatud tekitada teist inimest oluliselt häirivat müra või valgusefekte (s.h ilutulestiku korraldamine) üksnes omavalitsuse loa alusel väljaarvatud ööl vastu 1. jaanuari, 25. veebruari või 24. juunit. Nimetatud luba ei ole vaja taotleda, kui sündmus ei toimu avalikus kohas, st, kui tegemist on eravalduses kinnisel territooriumil toimuva üritusega,“ ütles Andrejev. „Võttes aga arvesse, et 9. mail Narva linnas planeeritav ilutulestik saab toimuma avalikus kohas, on sellisel viisil ilutulestiku korraldamiseks vajalik omavalitsuse luba.“

Politsei hinnangul on tegemist organiseeritud ettevõtmisega, mille ohu tõenäosus on piisavalt suur, et see vastaks korrakaitseseaduse mõistes kooskõlastust vajava avaliku ürituse tunnustele. „Seetõttu saatsime märgukirjad nii korraldajale kui ka linnavalitusele, kus pöörasime tähelepanu sellele, et sellisele ettevõtmisele on vaja kooskõlastust kohalikult omavalitsuselt.“