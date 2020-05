Firmaesiteadlane Paul Stoffels ütles, et esimesed kliinilised vaktsiinikatsetused algavad septembris ja loodedavasti selguvad nende tulemused selle aasta lõpuks. Loodedavasti tulevad esimesed vaktsiinid siis ka turule.

Stoffels selgitas, et kliinilised katsetused on vajalikud kontrollimaks, kas vaktsiin tõesti toimib. Samas kaalutakse vaktsiini kasutusele võtmist enne kõikide teaduskatsetuste tulemuste selgumist, kuid see sõltub suuresti tervishoiu eest vastutavate ametkondade loast.