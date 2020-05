Andres Karnau riigi toetustest: Tallinkisse panustati 100 ja Nordicasse 30 miljonit, aga mis on teiste ettevõtete võimalused? 

Tallink saab riigilt laenu 100 miljonit eurot, mille tähtaeg on kolm aastat ja laen tuleb tagastada ühes osas laenutähtaja lõpus. Intress on 12 kuu EURIBOR pluss kaks protsenti aastas. Lepingutasu moodustab 0,1 protsenti laenulimiidi summast ja laenu väljastaja on Kredex.

"Põllumajanduses tegi teraviljasaak eelmisel aastal rekordeid ja ka tänavuseks aastaks ennustatakse head saaki. Kui mõiste ikaldus midagi üldse tähendab, siis see on see, et sul on 90-100 protsenti käivet kadunud," kirjeldas Tuul turismisektori keerulist seisu.

"Meetme suured käärid panevad imestama," jätkas ta. "Mulle tundub, et Tallink sai väga head tingimused. Ühelt poolt on see arusaadav, sest Tallink on nii suur ettevõte. Võitma kipuvad suured ja tugevad, mitte kõik teised."

Andrus Karnaul tekkis küsimus, kui valitsus laenab Tallinkile 100 miljonit ja teeb Nordicasse 30 miljoni euro suuruse rahasüsti, siis mis on teiste turismiettevõtete võimalused?