Viie lapse ema | Emaks olemine on imeline kingitus 

Sa avastad selliseid võimeid, mida varem ei osanud ette kujutada ja seda mitte ainult kodustes asjades vaid ka ametialases tegevuses. Mingi seletamatu jõud paneb sind järsku hoopis teistmoodi mõtlema ja tegutsema ja annab sulle lõputult energiat ja mitte ainult siis, kui lapsed on väikesed, vaid kogu elu.

Vanaemaks saades tuleb energiat veel juurde. See on selline asi, mida sõnadega on isegi võimatu seletada, sest see on natuke isegi üleloomulik. Loomulikult on raske ja vahel isegi väga raske, eriti kui väikeste lastega ei saa korralikult magada võibolla 10-15 aastat, aga selle võrra antakse sulle päeval kuskilt mingi uus energia ja sa suudad magamatusele vaatamata teha palju asju.

Suuremale osale emadest on oluline, et tal oleks ka oma töö, et säiliksid erialalised oskused. Ka mina pean seda väga tähtsaks. See kuidagi aitab mul olla parem ema ja vastupidi, emaks olemine aitab paremini teha oma tööd. Kindlasti väheneb aeg oma erialaga tegelemiseks, kuid lisandub jõud, mis aitab väiksema ajaga teha asju rohkem ja tõhusamalt.

Mul on olnud õnn ühendada töö laste tegemistega, sest olen nii varakult kui võimalik hakanud musitseerima koos lastega, iga päev nendega koos harjutanud. Sellest olen tohutult õppinud ja arvan, et ka lastel on sellest kasu olnud.

Võtan kõike seda kui väga suurt kingitust, sest tean, et on palju naisi, kellel füüsiliselt emaks saamine ei ole ühel või teisel põhjusel võimalik. Neil on aga võimalik olla ema laiemas mõttes, kogu ühiskonnale ja ka seda ei saa alahinnata.

Emal on oluline roll kogu perekonna, ka isa jaoks. Emal jätkub jõudu hoolitseda pereisa eest vähemalt samapalju, kui iga lapse eest ja sellest tuleneb ema keskne roll perekonnas. Mitte egoistlik enesekeskne, vaid armastav ja vahel ka tegudes ennastohverdav.