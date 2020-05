Teadlane: kuu aja pärast saavutab Rootsi massiimmuunsuse  

Riigiepidemioloog Anders Tegnell loodab, et paika peab ka neist uusim, mis näitab, et juuni keskpaigas on 40 protsenti Stockholmi elanikest viirusega nakatunud.

Üle kümne miljoni elanikuga Rootsis on tänase seisuga 25 921 diagnoositud nakatunut ja 3220 surmajuhtumit. Võrdluseks: Norras, kus elanikke ligi kaks korda vähem, on diagnoositud 8099 nakatunut, hukkunuid on 219. Taanis on juhtumeid 10 319 ja viiruse tagajärjel on elu kaotanud 526 inimest.