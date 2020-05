USA viirusevõitluse juhid otsustasid karantiini minna 

Fauci on 79aastane. Kohe pärast seda teatasid nakkushaiguste kontrolli keskuse direktor Robert Redfield ja toidu ning ravimite kontrolli ameti juht Stephen Hahn, et nemadki määrasid end kaheks nädalaks kaugtööle.

Trump teatas avalikkusele, et nakatunu on asepresident Mike Pence'i pressiesindaja Katie Miller, kuid lisas, et tema ise pole mures selle üle, et Valges Majas on tõenäoliselt tekkimas viirusepuhang, kirjutab The Guardian.