Koroonapandeemia alge sai selgeks? Mobiilside andmete analüüs näitab, et Wuhani labor pandi oktoobris karantiini 

Wuhanis läbi viidud mobiiltelefonide asukohaandmete analüüs näitas, et sealne koronaviiruseid uuriv laboratoorium suleti oktoobris paariks nädalaks, kirjutab NBC News. Uuringu põhjal ei tuvastatud laboris 7. kuni 24. oktoobrini mobiilide kasutamist, mistap kahtlustatakse, et seal võis 6. ja 11. kuupäeva vahel juhtuda "ohtlik sündmus", mille järel asutus pandi karantiini ja kust koroonaviirus jõudis inimesteni.

USA President Donald Trump on enda sõnul näinud tõendeid, mis annavad talle "suure kindluse", et viirus levik sai alguse laborist. NBC allikate sõnul kahtlustavad ka USA luureagentuurid satelliitide ja mobiiltelefonide asukohaandmeid analüüsides, et laboratoorium suleti mõneks ajaks, aga samas ei saa olemaoleva informatsiooni põhjal seda väidet täie kindlusega kinnitada.

NBCga suhelnud ametniku sõnul võtavad luureagentuurid uue informatsiooni valguses Wuhani laboratoorimi uuesti fookusesse. Mitmed teadlased on selle teooria osas skeptilised ja väidavad, et tõenäolisem on, et viirus kandus inimestele Wuhani turul ostetud loomade kaudu.