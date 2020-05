Peeter Olesk | Kinnise maailma lävel 

Mitte ükski poliitiline debatt pole lihtsureliku kindlustunnet neis asjus ühemõtteliselt suurendanud ega vabastanud teda sellest hirmust, mis tekib otsekohe, kui inimene ei saa enam aru, kelle käes on tüür. Pealegi on „debatt“ või „kaasamine“ liiga ilusad sõnad selle kohta, mida võiks avameelses ühiskonnas nimetada lihtsamini kas „kraaksumiseks“ või demagoogiliseks üleskutseks „aita meil aidata!“.

Vabariik kui luuavars

Kuidas saab mõtlev inimene aidata kedagi, kes tahab pöörata meie riigipaati tagasi, nagu oleks eriolukord kõigest ebamäärane tsesuur (ladina caesura ehk paus heksameetrilises värsimõõdus), mille järel normaalne olemine taastub? Ta ei taastu, sest ühiskond jõuab uute normideni! Kusjuures see ühiskond on hoopis suurem kui uus, muutunud Eesti. Euroopa Liitu rajati jaolt nagu Peterburi kaubahoovi ja Teisest maailmasõjast väljumisel oligi see suur samm edasi. Nüüd tuleb lisada Aasia.

Kuid olgu tuletatud meelde, et varane Euroopa Liit tema ühisturulisel kujul oli märksa rohkem tööstuslik või vähemasti tootlik riikidevaheline organisatsioon, mitte niivõrd üleüldine meelelahutuslik ajaviide. Meelt lahutan minagi, kui kuulan filmivõtetel hukkunud Ott Raukase (1911-1962) imeliselt helisevat bassi või elan kaasa Anett Kontaveidi tennisemängule, kuid ei üks ega teine ole loodud kaubaks ühisturu letil. Eesti jõudis väga kiiresti koroonaviiruse tõrjumiseks vajalike näomaskide omatoodanguni. Euroopa Liit seda ette ei näinud, nagu ei näinud ette ka maailma liberaalid, sotsiaaldemokraadid ja muide konservatiividki. Ning ma ei usu, et kui nad praegu on kolmelised koolipoisid, siis paari aasta möödudes on nad kõik, igaüks oma klassis, priimused. Igaüks neist ajab oma asjakest ja see on parajasti nii suur, kui suhu mahub. Kategooriline tööjaotus ei toimi.

Jah, ma olen skeptiline. Oleksin seda vähem, kui võiksin veenduda, kuidas e-põhise ülikoolihariduse kohta saadetavate ringkirjade asemel näen ilmsi, et on mõeldud läbi, mismoodi mõjutab e-õpe õppejõudude igapäevast tööd alusainete õpetamisel eriti nendes valdkondades, mis on loomuldasa narratiivsed ehk jutustavad. Milline on eestlase miinimum üldajaloos ja orientalistiks või ka ajaloofilosoofias jne? Kas ta teeb vahet selles, mis on obligatsioon ja mis on väärtpaber ning kuidas toimib inflatsioon?

Läheksin veelgi sügavamale ja tahaksin teada, kuidas eristab tavaline eestlane palka ja pensioni ning kas ta oskab mõista, miks need kaks meie rahva jaoks nii olulist sissetulekut aetakse maksupoliitikas ja maksude kogumisel lootusetult segi. Või kui seda on palju tahetud, siis seaksin lati madalamale ning küsiksin, kui paljud eestlased on võimelised oma erakonnakaaslasele ja mitmekordsele endisele peaministrile kirjutama ilma temalt midagi mangumata, tema kallal tänitamata ning parastamata, oma nime all ja sõimusõnu kasutamata? Kui sedagi on palju, võiksin latti veelgi langetada ning piirduksin küsimaga, kui paljud eestlastest on üldse suutelised igale isiklikule kirjale vastama?