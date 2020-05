Lõuna-Korea pealinnas suleti uue nakkuspuhangu tõttu taas kõik baarid ja ööklubid 

Rahvas sai vabadust nautida ainult kolm päeva. New York Timesi andmetel oli baaride taassulgemise põhjuseks kolmapäeval 29aastase mehe positiivseks osutunud koroonaviiruse test. Selgus, et mees oli eelmisel nädalavahetusel külastanud kolme ööklubi Itaewoni piirkonnas. Seejärel ei jäänud ametnikel muud võimalust, kui üles otsida kõik 7000 inimest, kes olid külastanud tollel nädalavahetusel viite Itaewonis paiknevat ööklubi. "Vaid ühe inimese hoolimatu käitumine nullib tuhandete inimeste pingutused," ütles Souli linnapea Park Won- soon.

The Timesi andmetel on nüüdseks selgunud, et 40 nakatumist olid otseselt seotud ööklubidega ja 27 selle piirkonnaga. Maailma mastaabis on Lõuna-Korea siiani viirusega väga edukalt toime tulnud ilma täieliku majanduse sulgemiseta, kuna riigis on kehtestatud väga ranged testimised ja sotsiaalse distantseerumise reeglid.