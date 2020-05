Oodata on vihma, lörtsi ja miinuskraade 

Ennelõuna on pilvine ja vihmane. Keskpäevaks saab saartel ja pärastlõunaks ka mandri lääneservas sadu läbi ja taevas muutub selgemaks. Ida-Eestis on vihmahooge õhtuni. Tuul pöördub kõikjal läände ja loodesse, saartel ja läänerannikul ulatuvad puhanguti 15-17 m/s. Lisandub külmemat õhku ja õhutemperatuur on vaid 5 kuni 9, ennelõunal Ida-Eestis 13 kuni 17 kraadi. Teisipäev üllatab meid omakorda. Öösel sajab Ida-Eestis mitmel pool vihma ja lörtsi, lääne pool taevas selgineb ja õhutemperatuur langeb 0 kraadini.

Lääne ja loodetuul veidi rahuneb. Päeval toimub kiire rünksajupilvede areng ning neist tuleb sajuhooge, vihma sekka võib ka lörtsi tulla. Loodetuul on puhanguline. Õhutemperatuur tõuseb 5 kuni 10 kraadini.



Kolmapäeval liigub madalrõhkkond loode suunas ja öösel on ilm suurema sajuta. Loode- ja läänetuul annab veidi järele, taevas selgineb ja õhutemperatuur langeb -2 kuni 2, rannikul kuni 5 kraadi. Päeval jääme eemalduva madalrõhuala edelaserva, mille lohus arenevatest pilverünkadest sajab kord siin, kord seal hoovihma, sekka ka lörtsi. Loode ja põhjatuul on jätkuvalt puhanguline. Õhutemperatuur on 6kuni 11 kraadi.



Neljapäevaks ja reedeks jääme madalrõhuala edelaserva. Öösel on sajuhooge kohati, päeval laialdasemalt. Tuul puhub valdavalt läänest ja loodest ning on päeval puhanguline. Õhutemperatuur on öötundidel -1 kunk 5, päeval 5 kuni 10 kraadi.