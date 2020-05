Obama kritiseeris Trumpi ja mõistis tervalt hukka tema otsuseid koroonakriisi ajal 

Ameerika Ühendriikides on diagnoositud üle 1,3 miljoni viirusesse nakatunu, surmajuhtumeid on Worldometersi andmetel 80 040. Nende näitajatega ollakse maailmas ülekaalukalt esikohal.

Aastatel 2009 - 2017 USA presidendiks olnud Obama reageeris ka sellele, et USA justiitsministeerium võttis süüdistused tagasi Trumpi endise julgeolekunõuniku Michael Flynni vastu, kes olevat valetanud föderaalsele juurdlusbüroole (FBI) Venemaa seosest 2017. aasta presidendivalimistega. Obama sõnul on ohus inimeste elementaarne arusaam õiguslikust korrast.

"Võitleme nende kaua kestnud trendide vastu, kus isekus, hõimlikkus, lõhestatus ja teistes vaenlaste nägemine saavad järjest tugevamat tõuget. Muide, seda võib näha ka mujal maailmas. See on osaliselt põhjuseks, miks ülemaailmse kriisiga toimetulek on olnud nii nõrk ja ebaühtlane," lausus Obama intervjuus Yahoo Newsile.

Samas tunnistab endine USA president, et viiruses on igal juhul väga keeruline.

Trump on pidevalt enda viiruse levikuga seotud otsuste eest seisnud, väites, et reisipiirangud Hiina ja Euroopaga ning juhised üksteisega vahe hoidmiseks on suutnud ära hoida suurema katastroofi. "Arvan, et oleme päästnud miljoneid elusid," ütles Trump nädala alguses.