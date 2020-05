ÕL VIDEO | Taas Saaremaad väisanud inimesed rõõmustasid maakodudesse pääsemise üle ja kirusid mahamagatud särjepüügihooaega 

Pärastlõunasele praamile ootas pääsu sadakond autot ja järjekorras oodanud inimestest õhkus positiivsust. "Ise saarlane, aga otsustasin töö ja argipäevaga mandri peale jääda. Nüüd on piirid lahti ja saab jälle [saarele] minna. Aga loomulikult sai särjepüügihooaeg maha magatud," lausus Heiki. Kalahooaja alguse mahamagamist kirusid teisedki meesterahvad.

"Kutsusin ema homseks Roomaasaare alla tuulekala loopima. Loodan, et sellest plaanist saab asja," lisas Heiki, kelle sõnul aitas sotsiaalmeedia lähedastest ja tuttavatest eemaolekut väga hästi üle elada.

Paljudele inimestele oli see võimalus üle paari kuu Saaremaal asuvat suvekodu külastada, mille sai ühildada vanemate külastusega. "Maakodu ja mu ema on praegu Saaremaal. Teeme emadepäevaks üllatuse," selgitas sõidu tagamaid Janet.

Rahul võivad olla ka Virtsu toitlustusasutused. Sadamas söögikohta pidav Laur sõnas, et nende uksed olid kinni alates märtsi lõpust. Kuna praamiliikluse taastamine tuli ootamatult, siis laupäeval oli valik veel ahtake. "Lahti teeme esmaspäevast, sest Saaremaa avamine tuli nagu välk selgest taevast. Praegu ei jõudnud kaupa tellida," selgitas Laur.

Koroonaviiruse puhangust tekitatud paus kohvikul jalgu alt ei löönud. "Eks ta oli ikka raske aeg. Õnneks riigi poolt olid toetused olemas ja meie vähemalt jääme ellu," tõdes ta. "Selge see, et tavapärast suve ei tule. Üritused jäävad kõik ära ja välisturistide arv kahaneb. Eestlastele võib siis öelda, et tulge Saaremaale ja Muhumaale!"