TV3 VIDEO | Töökäte puuduses vaevlev maasikakasvataja: ootaksin ekrelasi siia põllu peale, sest nende sõnul on meil inimesi palju 

"Meil on läbi töötukassa 150-le kohale tulnud kaheksa kandideerimist. Eestlane lihtsalt ei vali seda maatööd," kirjeldab maasikakasvataja Paavo Otsus "Seitsmestele uudistele" ettevõtmise keerulist seisu. "Riik võiks teha piirid uuesti lahti. Üks teatud erakond võiks poliitilise kiusu ära lõpetada. Inimesed ootavad, et kohalik värske mari jõuaks nende lauale ja praegu poliitiline jonn takistab seda."

"Mina näen, et pragusel kujul traagikat ei ole," kinnitab maaeluminister Arvo Eller. "Maasikakorjamine hakkab juuni alguses. Kahe-kolme nädalaga leitakse lahendused. Usun, et meie põllumehed saavad sellega hakkama."

"Ma ootaksin kõiki EKRE-lasi siia põllu peale, sest nemad ütlevad, et meil on inimesi palju. Tahan, et nad tuleksid ja näitaksid ette," sõnab Otsus.