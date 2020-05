Priit Hõbemägi hurjutas juhtkonnale preemiat maksnud Eesti Raudtee nõukogu: see on täielik jama 

Raadiosaates "Keskpäevatund" osalenud trio võttis vaatluse alla viimase nädala uudised ja raudteeliikluse. "Koroonakriis on tekitanud uue situatsiooni. Võib-olla on raudtee nutikas asi, sest lennundus endisel kujul ei taastu," leidis ajakirjanik Priit Hõbemägi, et Rail Baltica ehitamisele on tekkinud mõte.

Ruusaar vihjas uudisele, et majandusminister Taavi Aas kutsus tagasi Eesti Raudtee nõukogu, sest nad maksid kriisiajal juhtidele 2,5 kuu ulatuses ehk 20 000 kuni 25 000 euro suurust tulemustasu. "Firma majandustulemused on juba pikemat aega alla käinud. Kahtlemata üsna värvikas käik," ütles Hõbemägi.

"See on muidugi täielik jama, mis näitab seda, et on olemas kohti, kus inimestel puudub reaalsustaju. Nad ei saa aru, mis ümberringi toimub," noomis Hõbemägi. "Kui meil on koroonakriis, asjad lähevad halvasti, raudteel ka midagi vedada ei olegi, siis mehed võtavad kätte ja määravad endale hea töö eest preemiat. See on imelik."

Ajakirjaniku Urmas Jaagantiile tuli tulemusetasude maksmine üllatusena. "Ma ei tea, kas selle otsuse taga olid mõned varasemad kokkulepped, mida tuli täita," selgitas ta ja lisas, et ootamatu oli ka Taavi Aasa järsk reaktisioon.

"Valija võitmiseks on see väga tark ja lihtne käik. Väga ilus võimalus võita valijate südameid läbi selle, et tänasel päeval preemiaid ei maksta," sõnas Ruussaar. “Kui enamus inimesi kaotab oma palgas 25-30%, kaotab töö, siis poliitikuna peaks olema tõeline totrus mitte öelda, et preemiaid ei maksta. Puhas valija hääl."