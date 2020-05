Reinsalu rahvusvahelisest kohtumisest: üritus tõkestas Venemaa katseid kasutada 9. maid ajaloo moonutamiseks 

Euroopa Liitu esindanud Josep Borrelli sõnul on oluline, et inimõigusi austataks võrdselt kõikjal ning et tagataks humanitaarabi ligipääs. Euroopa Liit on olnud üks häälekamaid toetajaid ÜRO peasekretäri üleskutsele kehtestada kogu maailmas relvarahu ja keskenduda koroonaviirusega. Ta lisas, et vaja on tõhusat üleilmset tegevust uute, sealhulgas kübertehnoloogiaid kasutavate ohtudega rinda pistmiseks. võitlemisele „Praegune olukord on test inimkonnale ja mitmepoolsele diplomaatiale,“ ütles Borrell.