Rootsi ekspert: meie meetod on parim, leviku takistamist pole mõtet üritada 

Kuid Giesecke arvates on see vaid aja küsimus, millal riigid nii nakatunute kui ka surmajuhtumite arvu poolest Rootsile järele jõuavad.

Kuna viirus on väga nakkav, on suur tõenäosus, et üheks hetkeks on kõik sellesse haigestunud. Kuigi leviku vähendamine on tähtis selleks, et vältida haiglate ülekoormamist, ei peaks olema eesmärgiks selle täielik peatamine.