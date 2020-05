Soomlased on lähedal vaktsiini väljatöötamisele, testimisega loodetakse alustada juunis 

Helsingi ülikooli viroloogiaprofessori Kalle Saksela sõnul on selleks tõenäosus olemas. "Minu arust on see tõsine risk, et me ei saa vaktsiini õigeks ajaks ja vajalikes kogustes valmis," lausus ta kohalikule ringhäälingule Yle.

Saksela töötab koos Ida-Soome Ülikooli teadlaste Seppo Ylä-Herttuala ja Karl Alitaloga välja koroonaviiruse vaktsiini, mida saab manustada ninaspreiga. Nende projekt on teinud edusamme ning tema sõnul saaks testimine alata 20. juuni paiku.

Professor leiab, et Soomes suhtutakse vaktsiini väljaarendamisse liiga passiivselt.

"Soome peaks olema aktiivselt vaktsiini loomise juures, mitte ootama rahvusvaheliste ravimitöösuste edusammudele. Loodan, et inimesed saavad aru, et me võime teha enamat kui lihtsalt oodata teiste pakkumisi. Ma loodan, et ka teised mõistavad, et sellega on kiire. " lausus Saksela.