Donald Trump seadis testimise kahtluse alla ning arvab, et koroonaviiruse vastu pole vaktsiini vaja 

Valges Majas testitakse nüüdsest igapäevaselt nii Pence'i, kellele Katie Miller on pressiesindajaks, kui ka Trumpi ning tehaks kõik, mis nende võimuses, et kaitsta presidendi tervist.

Anonüümseks soovida jäänud ameerika ametniku rääkis BBC-le, et Katie Miller oli hiljuti puutunud kokku teiste Valge Maja liikmetega, kuid president ja asepresident mitte.

Trump ise Milleri nakatumist kommenteerides tunnistas, et ta väga hästi juhtunuga kursis ei ole.

"Mina sellest väga palju ei tea, kas keegi tahab midagi öelda? Katie on imeline noor naine. Ta testitulemused olid tükk aega väga head, kuid täna andis järsku positiivse proovi. Ta pole minuga kokku puutunud, kuid veetis aega koos asepresidendiga," selgitas Trump.

USA president ei mõista, kuidas on võimalik, et kui inimese testitulemused on pidevalt "head," siis saab ta järsku positiivse proovi anda. Seetõttu seadis ta kahtluse alla testimise mõttekuse. Samuti rääkis Trump, et asepresident Pence põgeneb viiruse eest lennukiga.

"Nüüd andist ta [Katie] ootamatult positiivse proovi. Sellepärast pole arusaam testimisest suurepärane. Ta andis väga hiljuti negatiivse proovi, kuid nüüd oli testitulemus mingil põhjusel positiivne. Tean, et Mike [Pence] on sellest teadlik ning teeb kõik, mis on vajalik. Arvan, et ta on lennukis ja lendab kuhugi kaugele eemale. Ning sain aru, et ta on proovi andnud ning see osutus negatiivseks," arutles Trump.

Samuti leidis president, et koroonaviiruse vastu pole vaja vaktsiini välja töötada. Trump tõi enesekindlalt näiteid varasematest haigustekitajatest, mis iseenesest haihtusid.