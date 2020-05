Maailm KOROONAVIIRUS MAAILMAS: 4 miljonit diagnoositud nakatunut, 276 000 surmajuhtumit ja ligi 1,4 miljonit tervenenut. Itaalias tõusis hukkunute arv üle 30 000 Toimetas Mihkel Talivee , täna, 08:45 Jaga: M

Torino. Foto: AFP/Scanpix

Koroonaviirusesse Sars-CoV-2 on Worldometeri andmetel tänahommikuse seisuga diagnoositud 4 014 401 nakatunut. Hukkunute arv on 276 238, tervenenuid on 1 387 191.