Eesti uudised Kohus karistas last ämbriga peksnud ema tingimisi vangistusega Siim Randla , täna, 08:14

Foto: HELIN LOIK

Tartu maakohus on tänavu karistanud tingimisi vangistusega naist, kes lõi last ämbriga pähe nii, et too kannatada sai.