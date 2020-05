METSIK LÄÄS: isa ja poeg lasid tervisesörki teinud mehe maha 

Koletu juhtum leidis aset Brunswicki linnas Georgia osariigis. New York Times vahendab, et hommikul Satilla Shoresi asumis jooksma läinud Ahmaud Arbery jäi silma 64aastasele Gregory McMichaelile ning tolle 34aastasele pojale Travisele. Politseile sõnas Gregory hiljem, et tema meelest nägi Arbery välja nagu tagaotsimiskuulutuse fotol kujutatud isik, keda kahtlustatakse sissemurdmistes. Tema ja ta poeg haarasid tulirelvad. Travis hüppas pikapirooli, isa autokasti ja nad sõitsid Arberyle järele. Kumbki neist ei tööta korrakaitsjana.