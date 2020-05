Kalle Muuli: usun, et terviseametis tulevad suured ümberkorraldused 

Kuku Raadio peatoimetaja Hindrek Riikoja sõnul poliitikud justkui ei usalda terviseametit. "Kui me vaatame, kui suurt osa kriitikat, mis terviseameti aadressil on tulnud viimase kaheksa-üheksa nädala jooksul, siis, loomulikult on ametis tehtud vigu, aga kus ei oleks vigu."

Riikoja arvab,et laborid on pidanud tegutsema isemajandamise põhimõttel. "Terviseametil on väga selge soov selle jaoks, et kui me räägime võimalikust teisest lainest või tulevikust, siis koolitada välja inimesi, kes nii-öelda suudaksid teostada kontrolli, selle jaoks on tarvis lisaraha," tunnistab Riikoja, et seni on see olnud ebaoluline amet, mis peab ühes riigis olema. "Las ta seal vaikselt tuksub ja toimetab, kui nad natukene virisevad, kes neid ikka kuulab, et see on olnud selline poliitikute keskeltläbi suhtumine, ma arvan."

Kalle Muuli sõnul on Riikoja hinnang põhimõtteliselt õige. "Ühest küljest, kui me vaatame objektiivseid tulemusi, kui kiiresti ja kui hästi õnnestus seda epideemiat või nakkuse puhangut siin ohjeldada. Kui vähe oli nakatunuid ja kui kiiresti ja kui palju teste suudeti organiseerida ja nii edasi. Tulemused on väga head, aga neid tulemusi võib kirjutada võib-olla ka kriisikomisjoni ja Eesti rahva arvele ja paljude muude asutuste, haiglate ja arstide arvele ka."