Euroopa Komisjon palub liikmesriikidel kaaluda välisturismi edasilükkamist 

Kuigi mõned ELi liikmesriigid ja Schengeni lepinguga ühinenud riigid valmistuvad piirangute leevendamiseks, on olukord nii Euroopas kui kogu maailmas endiselt ebakindel, seisab komisjoni pressiteates. Seetõttu on meetmed välispiiridel komisjoni hinnangul endiselt vajalikud vähendamaks ohtu, et haigus inimeste reisimisega levib.