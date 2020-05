Eesti uudised Terviseameti juht Merike Jürilo: „Minu südametunnistus on puhas!“ Viljar Voog , täna, 18:50 Jaga: M

GALERII

AMETIS: Kahe ja poole terviseameti juhina veedetud aastaga on Merike Jürilo rääkinud pidevalt, et kriisiettevalmistust tuleb paremaks teha. „Ma loodan, et nüüd kuulatakse meid rohkem.“ Foto: Martin Ahven

Koroonakriisi algul kiidetud, ent seejärel ka valju kriitikat saanud terviseameti peadirektor Merike Jürilo tagasiastumismõtteid ei mõlguta. „Kriisis karastunud meeskond on tegelikult oluliselt paremini valmis järgmiseks kriisiks ja seda ei tohiks raisku lasta,“ nendib ta.