ÜRO: Liibüa kodusõjas võitlevad sajad vene palgasõdurid 

„Meie paneel on tuvastanud, et Wagneri erasõjaväelased viibivad Liibüas alates 2018 oktoobrist,“ kirjutab ÜRO raport olukorrast riigis. Kuigi varem on väitnud sama ka Washington, siis nüüd sai venelaste osalus esimene kord laiapõhjalist kinnitust.