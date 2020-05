Eesti uudised Ajaloo saladus: kas Pariisi kuulsaim kurtisaan ja hilisem miljonäriproua oli tõesti Tallinna kojamehe tütar? Tõnis Erilaid , täna, 18:04 Jaga: M

Kirjanik Carl Hunnius 1901 Foto: Rahvusarhiiv

Oli 1913. aasta mai, kui trükikojast tuli Rudolf Martini raamat Põhja-Saksamaa aadlisoost miljonäridest. Esikohal troonis Sileesia Oppelni (praegu Poola Opole) vürst Guido Henckel von Donnersmarck. Tema varalahkunud abikaasast, vaimurikkast Blanche'ist juttu pole, kuigi mees oli skandaalsel moel lasknud oma armastatud abikaasa matmata jätta ja alaliseks säilitamiseks piiritusse panna. Juttu pole ka sellest, et Blanche oli omal ajal, küll hoopis teise nime all, Pariisi kuulsaim kurtisaan. Saati siis sellest, et nagu Eestis on väidetud: tegelikult oli peadpööritava karjääri teinud naine Tallinna kojamehe tütar.