Eesti uudised Maomürgi vastu aitab raskemetallimürgistuse ravim ÕL , täna, 16:55

Foto: Pixabay

Arstid on juba ammu otsinud maomürki kahjutuks tegevat ravimit ja nüüd on suur lootus medikamendil, mida on seni kasutatud raskemetallimürgistuse korral.