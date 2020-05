Eesti uudised Teadlane koroonaviiruse üllatavast mõjust: „Praegune karantiin annab lootust, et loodus suudab inimeste tekitatud jama üsna kiiresti tagasi pöörata.“ Rainer Kerge , täna, 13:07 Jaga: M

LAPSED TAAS TULLA EI SAA? Kuulge, helistage lastele, mis nad jamavad, las toovad lapselapsed appi, eks. Aias ja põllulapil toimetamine on hea viis õpetada nooremetale põlvedele füüsilise töö tegemist.

„Praegu harjumuspärane heaolumudel saab lähiajal otsa,“ ütles ökoloog Mihkel Kangur 25. jaanuari Õhtulehes ilmunud usutluses. Kuigi Hiinast tulid juba siis ärevad teated ohtlikust viirusest, ei osanud toona keegi arvata, et loetud nädalad hiljem muudame päevapealt õppimis-, töötamis-, tarbimis-, reisimis- ja suhtlemisnorme. Nüüdseks ligi kaks kuud kestnud liikumis- ja ostlemispiirangud näitavad esiteks, et elu on võimalik ka vähem ringi sõites ja poes käies. Teiseks veendusime: kui anda loodusele pisemgi võimalus, hakkab ta kohe taastuma.