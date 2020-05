GRAAFIK | Terviseamet avaldas juhendi koroonaviiruse leviku riskide hindamiseks 

Riskimaatriksi eesmärk on anda inimestele praktilisi nõuandeid mai- ja juunikuuks, et adekvaatselt hinnata piirangute leevendamise tingimustes planeeritavate kohtumiste terviseohutust ning rakendada vajalikke ennetusmeetmeid, teatas terviseamet pressiteates.

„Arvestades, et kevad on käes ja ilmad ilusad, soovitame eelistada üritusi ja tegevusi õues, sest riskirühmad on kinnistes ruumides suuremas ohus. COVID-19 nakkuse vältimisel on distantsi hoidmine väga oluline ja lähemal kui kaks meetrit ei tohiks võõrale inimesele üle 15 minuti olla,“ ütles terviseameti hädaolukorra meditsiinijuht doktor Arkadi Popov.