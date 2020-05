Tiina Tuum | Hipsterluse lõpp või uus algus? 

Olete olnud sunnitud kuulama kauplustes inimeste telefonikõnesid? See on üks lõputu jauramine teemal, milline liha või juust, leib või sai, šokolaad või kohvi osta. Mitte mis, vaid milline. Ilmselt on see paratamatu tingimustes, kus kodus on dieeti pidav naine, liha nautiv mees, allergikust laps ja veganist teismeline.