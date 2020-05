Nädala TOP Nädala tipud | Rail Balticu tulevik on tume? Elis Kusma, arvamustoimetaja , täna, 16:36 Jaga: M

Kummal on õigus, kui peaminister ütleb, et raudtee tuleb, ja siseminister Helme ütleb, et on selle projekti seisma pannud? Lihtne on valijat lollitada, kuni ehitus veel ei käi. Jüri Ratase ettepanek EKRE juhile avada selguse saamiseks koalitsioonilepe polnudki aga järjekordne alandlik vastutulek isetahtsi toimetavale valitsuspartnerile, vaid esimene tõsisem märk, et kuskil on peaministrigi taluvuspiir. Kas Rail Baltic tuleb kasvõi valitsuskoalitsiooni hinnaga?