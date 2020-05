OTSE | Eesti korraldab II maailmasõja lõpu 75. aastapäeval ühe suurima rahvusvahelise arutelu 

Üritus toimub inglise keeles.

17.00 välisminister Reinsalu sissejuhatus

17.05 Euroopa Liidu Komisjoni president Ursula von der Leyen

17.15 ÜRO poliitikavaldkonna asepeasekretär Rosemary DiCarlo

17.25 Yale’i ülikooli professor Timothy Snyder

17.40–18.20 sõna saavad Julgeolekunõukogu liikmed (protokolli kohaselt on Eesti sõnavõtt nõukogu liikmetest viimane)

18.20–… sõna saavad teised ÜRO liikmesriigid

„Praegusel ajal seisab maailm silmitsi ühe viimaste kümnendite suurima kriisiga. Seda suurem on meie kohus meenutada ühte kõige valusamat peatükki meie ühisest ajaloost, mälestada kõiki hukkunuid ja veenduda, et me ei unustaks kunagi selle tragöödia õppetunde,“ sõnas välisminister Urmas Reinsalu.

Välisministri sõnul kogunevad Eesti kutsel riigid esmakordselt alates pandeemia puhkemisest ÜRO egiidi all sedavõrd suurel arvul ja kõrgel tasemel. „Olen viimaste nädalate jooksul paljude oma kolleegidega isiklikult suhelnud ja mul on väga hea meel, et kõrgetasemeliseks aruteluks tuleb virtuaalselt kokku ligi 50 välisministrit kogu maailmast,“ kinnitas välisminister Urmas Reinsalu.