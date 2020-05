Jaanus Järs | Kas maskid langevad? 

Aga kuidas Maal elatakse? Eks nii ja naa. Üle poole planeedi elanikest istub kodus ja mõtleb, mida tulevik toob, kas hukku või lunastust. Mina nende hulgas. Seitsme nädala jooksul olen käinud kaks korda Tartus, kaks korda Jõgeval ja kolm korda Paunveres raha kulutamas. Need ettevõtmised, kus raha teenida, on enamasti ära jäänud. Reisid on toredad, sest inimesed on praegu nii lahked ja kaastundlikud, ütlevad tänan-palun, räägivad asjast ega nori tüli. Ning linnas on ka igasugu imeasju: pakikapid ja pakirobotid, politseinikud, pitsakullerid ning kuskil isegi meie parlament.

Eeskujuks riigikogu

Enamik maalastest usub, et meie ümber luurab koroonaviirus. Osa küll ütleb, et ei usu, sest pole seda näinud. Viimastele soovitan osta endale elektronmikroskoop ja lugeda selliseid vähem peapööritust põhjustavaid ajalehti nagu Telegram, Alkeemia ja Uhuu-uudised. Aga need, kes viirusesse usuvad, on omakorda jagunenud kaheks. Ühed on kindlad, et mask kaitseb neid viiruse eest. Selle liikumise Eesti haru juhib Jaak Aab ning Marek Strandberg on tema prohvet. Teised vaidlevad sellele vastu ja ütlevad, et kahekihiline kaitsemask on viirusele sama, mis karjaaed kärbsele ning et oskamatul näppimisel see isegi suurendab nakatumise ohtu. Astmaatikud noogutavad. Võta sa nüüd kinni, kus peitub tõde!

Kuigi mina pole nende seitsme nädala sees veel näomaski nõudvasse olukorda sattunud, hakkan tasapisi tajuma selle pakutavaid võimalusi. Minu valla pealinna telliti maskiliin, mis hakkab neid tegema neli miljonit kuus. Võiksime saada vabariigi maskipealinnaks! Eesti turg on sellele ärile juba enne liini käikuminekut väikeseks jäänud. Kui saame sertifikaadid, vaatame Euroopa poole ja siis üle lombi. Aga kui sa ei taha tavamaakas olla, siis pead maski soetama mõne trendika kunstniku käest lisatasu eest. Moodsa ja värvilise! Varem telliti see Veneetsia karnevaliks silmi varjama, nüüd nina ja suu ette linnapilti ilmestama.

Meile annab maskide kandmisel eeskuju maskeerunud riigikogu. Rahvasaadikud mudistavad huuli kaitsekihi taga nagu Muppetid. Arvan, et nad võiksid oma staatust ja meelsust organiseeritumalt väljendada. Pakun välja võimaluse, et koalitsioon – head, kes kuulutavad tõde – kannaks heledaid maske. Opositsioonisaadikud, va õõnestajad, peaksid leppima mustadega. Valgetele jagataks siis välismaalt laekunud infokilde ja tegevusplaane, aga mustad peaksid igasugustest vaidlustest ja küsimuste esitamisest suu puhtaks pühkima.

Uued võimalused on avanenud tegevuskunstidegi vallas. Kui ma peaksin ükskord maski ette panema, valiksin endale FFP3 tüüpi kirurgimaski. Kui seda pole aga saada, siis temale väga sarnase FFP1 tüüpi tolmumaski. Sätiksin selle ette ja oleksin nagu mõni „Tähesõdade“ kosmosekangelane. Paneksin ülikonna selga, läheksin kohe mõnele pressikonverentsile ja istuksin mikrofoni taha. Kui vaba mikrofoni pole, laseksin nipsu ja küll siis mõni tehnik tooks. Vaataksin hüpnotiseerivalt kaamerasse, tänaksin eesti rahvast kuulekuse ja kannatlikkuse eest ning ütleksin välja tähtsad kuupäevad. Ei, seda ei tohiks teha, siis saaksid turvamehed aru ja viskaksid mu välja! Räägiksin vist minagi uuest reaalsusest ja paluksin veel kannatada.

Unistused täituvad

Sest vaadake vaid, kui palju märgi unenägusid on hakanud täide minema! Planeedi jahutajad nägid, et eritame nüüd kasvuhoonegaase vähem. Need, kes tahtsid maski varjus piire kinni panna, ongi seda nüüd teinud. Kes tahtsid suurt laenu võtta, on seda võtnud ja plaanivad veelgi. Kes on aga tahtnud pensionisamba ketist valla päästa, on sambaraha laekumisele piduri peale pannud. Erakond, kes pidi võlgade katteks oma peakontori maha müüma, on nüüd kuulutanud, kui mitu miljonit iga tema minister isiklikult meile letti viskas. Raha saavad isegi kasiinod, oletan, et järgmised võivad olla bordellid ja kihlveokontorid. Kui samamoodi edasi läheb, jõuavad kunagi mõned eurod ehk isegi viirust uurivate teadlasteni, ikkagi valimislubadus. Muidugi alles siis, kui meil on laenuraha eest vaktsiin sisse ostetud.