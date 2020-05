Juhtkiri | Otsustav nädalavahetus 

Kuigi pronkssõduri ja teiste mälestusmärkide juurde on hurjutanud inimesi mitte kogunema nii Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart, kes on eriolukorda oskuslikult kasutanud oma autoriteedi kinnistamiseks venekeelse elanikkonna seas, kui ka teised võimukandjad, siis võib arvata, et lilletoojaid saab siiski olema. Neid on ilmselt oluliselt vähem kui 20 000, nagu eelmisel, viirusevabal aastal. Võib loota, et nüüdseks on just riskirühmad mõistnud iseenda haavatavust ja teadlikult väldivad võimalikke rahvamasse ligimeelitavaid kohti.