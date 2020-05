KAVAL SKEEM! Koroonakriis aitab kooli pooleli jätnud õppuritel lõputunnistuse hõlpsamalt kätte saada 

Aastaid tagasi koolis kohustuslikud ained ära teinud, kuid eksamid sooritamata jätnud eksõppuritele on sülle kukkunud ootamatu õnn – koroonakriis annab võimaluse muidu lootusena tundunud unistus viimaks teoks teha ja lõputunnistus kätte saada eksameid tegemata.

Narva täiskasvanute kooli on viimastel päevadel pöördunud mitu endist õpilast, kellel omal ajal kool lõpetamata jäi. Need on õpilased, kel kõik vajalikud ained on tehtud, kuid kel on ühel või teisel põhjusel jäänud nõutud riigeksamid sooritamata.

„See on kaval lüke muidugi. Pole ise jõudnud selle peale mõeldagi,“ tõdeb üks koolijuht.