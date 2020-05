Seisukoht | Teistmoodi emadepäev 

Samas on eriolukorraaegne emadepäev teistmoodi kui varasemad. See on meelde tuletanud elu põhiväärtusi. Seda, mis on tähtis, mis loeb.

Paljud pole saanud nädalaid oma emal külas käia ja on näinud teda vaid kas arvutiekraanil veebikõnet tehes või kuulnud tema häält telefonis. Ei oska ettegi kujutada, mida on tundnud need, kelle ema või vanaema elab lukku pandud Saaremaal. Ja kui suur võib olla nende igatsus näha ja kallistada oma lapsi ja lapselapsi. Silmast silma kohtumine, puudutused ja koosveedetud aeg on sel emadepäeval kullahinnas.