Kuressaare haigla ravijuht Edward Laane: mida on minu juhtimisele ette heita arstidel, kes on Soomes, kodus või ei tööta Covid-19 patsientidega? 

Kuressaare haigla ravijuht Edward Laane sõnul on tähelepanuväärne tema ametist vabastamiseks algatatud pöördumise allkirjastanute nimekiri, sest nimistus on arste, kes viibivad Soomes, on olnud kriisi vältel kodus, teevad vahetusi vaid nädalavahetuseti EMO-s või ei töötagi Covid patsientidega.

24 Kuressaare haigla töötajat saatis Saaremaa vallavalitsusele ja haigla nõukogule pöördumise, milles heidavad haigla juhatuse liikmele ja ravijuhile Edward Laanele ette puudulikku juhtimist. Allakirjutanud soovivad Laane lahkumist, sest nende hinnangul ei sobi ta ravijuhi ametikohale.

Milline on tööõhkkond Kuressaare haiglas? Kriisiajal, millal inimeste tervis on mängus, ei saa ju sisetülidel tööd segada, aga kuidas tavapäraselt jätkata, kui umbusaldamine laual on?

Õhkkond haiglas on töine. Teil on õigus, kõige tähtsam on praegu patsienti. Ravitöö käib ilusti, hommikusel koosolekul oli õhkkond väga rahulik. Tegeleme ambulatoorse töö protseduuridega ja püüame lõpetada infektsiooni Covid neljandas osakonnas, et avada järgmine nädal õendusosakond. Osad patsiendid, kes on veel Covid osakonnas, on tegelikult juba negatiivsed. Nad on oma haiguse ära põdenud ja võivad minna puhtasse osakonda. Tööpäev täna on nagu iga teinegi.

Millisel määral nõustute pöördumises toodud punktidega, mis puudutavad teie eksimisi nagu töötajate vähene informeerimine, üleüldine juhtimatus ja raviarstide töösse sekkumine?

Ma ei saa selliste süüdistustega nõustuda ja ei näe, et need oleks tõesed. Informatsiooni oleks saanud tõesti paremini anda, aga mis puudutab arstide töösse sekkumist, siis seda ma ei ole teinud. Arstid peavad sekkumiseks seda, et ma käisin õhtul õdedelt küsimas, kuidas patsientidel läheb, kas nende seisud on päeva jooksul muutunud ja millist ravi nad saavad. Tegu oli õdede motiveerimise ja üldise tunnetuse saamisega. Ma ei pea seda ravisse sekkumiseks. Kui ravijuht üldse ei kontrolli, mis ravi patsiendid saavad ja kuidas personal ennast tunneb, siis ta ei ole ravijuht.