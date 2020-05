Rööbastel uinunud 16 rändtöölist jäid Indias reisirongi alla 

Kohalike teadete järgi eeldasid töölised, et rongid karantiini ajal ei sõida ning neil on ohutu rööbastel silm looja lasta. Õnnetuseks nad eksisid ja reisirong sõitis neist üle. India ametivõimud alustasid olukorra uurimiseks juurdlust. India peaminister Narendra Modi teatas, et on „Maharashtras toimunud surmava õnnetuse tõttu ülimas ahastuses“.