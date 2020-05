Saksamaa keelustas alaealistele kodanikele suunatud „geiteraapia“ 

Neljapäeva õhtul vastu võetud seaduse kohaselt ei lubata alla 18aastastel isikutel läbida meditsiinilisi protseduure, mille eesmärk on muuta või pärssida nende seksuaalset sättumust või soolist identiteeti. Vanemaid ja seaduslikke hooldajaid saab nüüd samuti karistada selle eest, et nad panevad oma lapsi pettuse, sunni või ähvarduse abil sellises „teraapias“ osalema.

Konversiooni- ehk muundusteraapia võib sisaldada hüpnoosi ja elektrilööke. Meditsiinieksperdid väidavad, et kõnealuse protsessi kohta ei saa sõna „teraapia“ üldse kasutada, sest sellel puudub igasugune teaduslik alus. Uuringud näitavad, et vastuoluline praktika võib noorte seas põhjustada depressiooni ja suurendada suitsiidiriski.

Saksamaa tervishoiuminister Jens Spahn ütles, et alaealiste vastu sooritatava „teraapia“ keelamiseks on vaja jõulist seadust. „Nad (noored) peaksid tundma end kindlamalt, kui riik, ühiskond ja parlament teeb selgeks – me ei soovi sellist asja oma riiki,“ mainis Spahn, kes on ka ise avalikult homoseksuaalsust tunnistanud. Kriitikute arvates ei ole seadus aga piisavalt võimekas. Saksamaa parlamendis opositsioonis asuv roheliste partei soovitab „konversiooniteraapia“ keelustamise vanusepiiri tõsta 26. eluaastani, vasakpartei 27ni.