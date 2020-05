MÄRUL SOOMES: politseinikku rünnanud eestlast süüdistatakse mõrvakatses 

Kõik algas sellest, kui kaks meest – üks neist kõnealune eestlane – külastasid märtsi alguses Turu haiglas viibivat eestlast. Raviasutuse personal kahtlustas, et mehed on alkoholijoobes ning teavitasid sellest ka politseid, kui joobetunnustega mehed haiglast lahkusid ja parklas seisvasse BMWsse läksid. Üsna varsti saabus kohale politsei ning leidis peagi auto, mida haiglatöötajad kirjeldasid. Mehed üritasid korrakaitsjate eest põgeneda, ent juht sõitis autoga tupikteele – Turu ülikooli keskhaigla peaukse ees asuvasse parklasse.

Soomlasel oli vööl ka laetud Glock püstol, Tema väitel üritas eestlane seda mitu korda kabuurist kätte saada, ent see ei õnnestunud. Inglise keeles rääkides oli eestlane mitu korda lubanud politseinikku tappa. Soomlasel õnnestus eestlasele küünarnukiga vastu laupa lüüa, et too relva kätte ei saaks. Kähmlus kestis mitu minutit. Turvakaamera videost on näha, et olukorda jälgisid ka mitmed kõrvalviibijad. Videot olukorrast näeb SIIT.