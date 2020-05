Riho Terras | Euroopa päeval Euroopast, koroonakriisi valguses 

Eestile – väikeriigile, mis asub Euroopa mõistes ääremaal, on tähtis ühisturu tõrgeteta toimimine, peame seisma protektsionismi vastu. Erinevate kunstlike tõkete seadmine ja kauba piiridele kuhjamine on ilmselge protektsionism, kuid peame mõistma, et lähiriikide tööstused ise on sõltuvad kvaliteetsest toorainest.

Seesama ääremaastaatus teeb meie jaoks keerulisemaks kriisist väljatulekufaasis majanduse taaskäivitamise, seetõttu on oluline, et me saaksime lõdvemate riigiabireeglite toel lennunduse kriitilises mahus toimima. Me ei saa olla kindlad, et suure(ma)d lennufirmad esimese asjana Tallinna ja põhiliste Euroopa sihtkohtade vahel lendama hakkavad, sest paljusid ootab ees restruktureerimine ning mahtude vähendamine. Seetõttu on tervitatav, et valitsus on juba otsustanud Nordica toetamise.

Lisaks kõigele eelnevale on tähtis ka see, kuidas me Eestis saame majanduse käimatõmbamise impulsse kiirata ka laiemalt ehk taas oleme moel või teisel teerajajad ning meie digitaristu ja -teenused on viimase pooleteise kuu jooksul olnud väga paljude riikide jaoks eeskujuks. Kriisist väljumise juures peame oskama seda enda kasuks rakendada.

On juba tunda, et EL ja liikmesriigid näevad sõltuvust kolmandaist osapooltest haavatavusena, mille vastu tuleb tegutseda. Koroonakriisi puhul on see sõltuvus väljendunud isikukaitsevahendite ja meditsiinitehnika kättesaadavuse probleemides. Sestap on ka kõik Euroopa Rahvapartei liikmeserakonnad seda meelt, et võimekus toota ja ladustada kriitilise tähtsusega varusid – see on koht, kus EL peab võtma jämedama otsa enda kätte.

Eestimaise toodangu tarbimisest saab privileeg?

Praegune kriis on sattunud EL-i järgmise mitmeaastase finantsperpektiivi koostamise lõpusirgega paralleelselt jooksma. Pandeemia valguses tuleb ümber vaadata praegused Euroopa Liidu eelarve ettepanekud ning sinna raha lisada, sest solidaarsust ning EL võimekust erinevate teemadega toime tulla peab rohkem olema ning selle eest tuleb vajadusel ka maksta.

Põllumajanduse vaatenurgast lõpetuseks veel üks tähelepanek. Peame endale selgelt teadvustama, et näiteks rohepöördega kaasnevad piirangud ja regulatsioonid võivad viia olukorrani, kus meie põllumajandustoodang muutub lihtsalt nii kalliks, et seda on keeruline endale lubada. Kui juba praegu on suur osa tarbijaist väga hinnatundlikud, võivad rohelised reeglid toodangu hindu veelgi kergitada ning omamaise toodangu tarbimisest saab väheste privileeg.