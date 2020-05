„VIIES VEERANDAEG“ | VIDEO | Veideman suhetest Kalev/Cramo bossidega: „Paar aastat tagasi olin täiesti punasel lehel.“ 

Veideman meenutab, kuidas ta kümne aasta eest Tarvasesse sattus ja kohe tiimiga ka Eesti meistrivõistluste finaali jõudis. „Käisin Audenteses ja sa kutsusid mind Tammsaare McDonaldsisse, et teeme ühed Big Maci eined ja räägime natukene. See oli 11. klassis. Sõitsin liinibussiga Rakveresse ja tegin ühe trenni ära. Pärast sain tagasi, aga mul kutsuti veel ema kooli, et miks Rain käib Rakveres trennis. Sellest tuli mingisugune jama. Pärast 11. klassi läksin tagasi Haljalasse ja tulingi Tarvasesse,“ pajatab Veideman, kes ei tundnud esialgu end meeste seas liiga enesekindlalt. „Mäletan hästi, et esimestes trennides jalg värises, aga kui suu lahti tegid ja teisi ka sõimasid, siis see tegi asja veidi paremaks.“