Joe Bidenit ahistamises süüdistav naine soovitab tal presidendikampaania lõpetada 

Eile toimunud intervjuus rääkis 56aastane Tara Reade teleajakirjanik Megyn Kellyle, et ta sooviks näha Joe Bideni presidendirallist eemaldumist. „Te ei tohiks USA presidendiks kandideerida. Palun astuge esile ja tundke end vastutavana,“ pöördus Kelly Bideni poole. Demokraat on eelnevalt Reade'i süüdistusi kategooriliselt eitanud. Reade pakkus ka välja, et tema nõude osas tuleks teha valedetektori test, ent vaid tingimusel, et Biden samuti seda teeks.

Bideni kampaaniameeskonna sõnul sisaldab Reade'i lugu palju vastuolusid. „Naistel peab olema õigus tulla esile ning jagada oma lugusid ilma kättemaksu või muud kahju kartmata – meil kõigil on kohustus seda tagada. Samal ajal ei saa me kunagi tõde ohverdada. Ja tõde on see, et need väited on valed – nende toetamiseks esitatud materjalid, mis on kontrollimise all, tõendavad neid valeväiteid,“ teatas demokraadi kampaaniameeskonna kommunikatsioonijuht Kate Bedingfield avalikus teadaandes.