KINDLUSTA TARGALT | Miks ka mootorratas vajab kaskokindlustust? 

Seda, kas kindlustus ennast ära tasub, on väga raske ette öelda. Pigem peaks iga sõiduki omanik hindama riske ning mõtlema sellele, kas ta on valmis oma sõidukist loobuma ja vajadusel endale uue ostma ilma kindlustuse abita. Või kui tegemist tuleb kalli remondiga, kas tal on selleks tagavararaha olemas. See kehtib nii autode kui ka mootorrataste osas.



Mootorratastega juhtub mõnevõrra vähem õnnetusi kui autodega. Samas tuleb arvesse võtta, et mootorrattaõnnetused on tihtilugu raskemate tagajärgedega nii sõitjatele endale kui nende sõidukitele.



If Kindlustuse statistika kohaselt on mootorratastega seotud õnnetuste keskmine hüvitatud kahjusumma olnud ligikaudu 6000 eurot. See näitab selgelt, et tegemist ei ole autodele tavapäraste plekimõlkimistega ning õnnetusse sattunud mootorrattad on vaja kas vahetada uute vastu või peavad läbima suured remonttööd.



On küllaltki tavapärane, et kokkupõrkel mõne teise sõidukiga või teelt väljasõidu tagajärjel on kindlustuse vaates tegemist täishävinguga ja kliendile hüvitatakse sõiduki maksumus, kuna seda ei ole mõistlik remontida. Seega tasub mootorratta kasko puhul kindlasti lugeda lepingutingimusi ja mõista, millised on hüvitamise võimalused täishävingu korral. On võimalik valida selliseid pakette, mis täishävingu korral pakuvad lisahüvitist.



Mootorratta kasko kaitseb lisaks õnnetusjuhtumitele ka teiste riskide vastu, nagu näiteks vargus, vandalism ja tulekahju.



Tulenevalt suurest keskmisest hüvitisest ja raskematest õnnetustest on mõistetav, miks nii mõnigi kord võib mootorratta kindlustus maksta enam kui autole mõeldud kaskokindlustus. Samas tasub hoida kulud kontrolli all sellega, et valida kasko vaid selleks perioodiks, mil mootorrattaga liigeldakse, näiteks suvine aeg.



Autoabi kehtib ka mootorrattale



Mootorratta kasko puhul kehtivad autodele mõeldud kaskokindlustusega sarnased teenused. Seega on ka autoabi vägagi vajalik teenus mootorratastele. Kui mootorratas ei käivitu, kaotasid võtme, otsa saab bensiin või juhtub õnnetus ja vajad mootorrattale puksiiri ning iseendale transporti, tasub kutsuda tasuta autoabi.



Olenevalt kindlustusseltsist, võib kindlustuskaitse alla kuuluda ka turvavarustus, näiteks kiivrid, kaitsmed, riided jms.



Kindlustuse ja kindlustunde saamiseks tasub lähemalt uurida veebist, milline kaitse enda mootorrattale võtta. Ka kaskopoliisi ost tasub vormistada otse veebis, mis tänases olukorras on vägagi mõistlik.