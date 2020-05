OTSE kell 14 | Tehnikaülikooli rektorikandidaatide debatt 

TalTechi nõukogu liige ning rektori valimiskomisjoni esimees Tõnis Kanger ütles debati eel: "See on tehnikaülikooli rektorikandidaatide viimane avalik debatt. Kuivõrd senised on olnud tudengite ja ülikooli haldustugistruktuuri töötajate kesksed, siis ootan sellelt debatilt laiemalt kogu liikmeskonna, eriti aga akadeemilise personali ja vilistlaste aktiivset osalust. Loodan, et käsitlemist leiavad nii ülikooli teaduse olukord kui ka ühiskonna teenimise teemad."