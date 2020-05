KOROONAVIIRUS MAAILMAS: üle 3,9 miljoni diagnoositud nakatunu, 270 000 surnut ja 1,3 miljonit tervenenut. Hiina lubas WHO uuringut toetada 

Enim nakatunuid on ametlikel andmeil tuvastatud Ameerika Ühendriikides, kus koroonajuhtumeid on üle miljoni (1 292 850). Eile tuvastati riigis 29 531 uut nakatunut, mis on viimase viie päeva kõrgeim näitaja. Suurimaks kriisikoldeks on jätkuvalt New Yorgi osariik 337 421 teadaoleva haigusjuhtumiga.

100 000 nakatunu piiri on ületanud USA kõrval veel kaheksa riiki: Hispaania (256 855), Itaalia (215 858), Suurbritannia (206 715), Venemaa (177 160), Prantsusmaa (174 791), Saksamaa (169 430), Brasiilia (135 773), Türgi (133 721) ja Iraan (103 135). Praegu levib haigus USA kõrval teistest riikidest tunduvalt kiiremini veel Venemaal ja Brasiilias. Venemaal lisandus eile 11 231 uut nakatunut, Brasiilias 9082. Suuremad kriisiriigid, kus nakatunuid on tuvastatud üle 50 000, on veel Hiina, Kanada, Peruu, India ja Belgia. Euroopas on tuvastatud kokku üle 1,55 miljoni nakatunu.

Enim Covid-19 surmajuhtumeid on samuti jätkuvalt USAs – 76 938. Teiseks on kerkinud Suurbritannia 30 615 surmaga – eile teatati 539 uuest surmajuhtumist. Neile järgnevad Itaalia (29 958), Hispaania (26 070), Prantsusmaa (25 987), Brasiilia (9190), Belgia (8415), Saksamaa (7392), Iraan (6486), Holland (5288) ja Hiina (4633). Tuhande ohvri piiri ületavad veel Kanada, Türgi, Rootsi, Mehhiko, India, Šveits, Ecuador, Peruu, Venemaa, Iirimaa ja Portugal. Belgias on miljoni elaniku kohta enim surmajuhtumeid maailmas. Euroopas on koroonaviirus nõudnud juba üle 146 000 ohvri.

Eesti lähisriikide haigusjuhtumid/surmad: Rootsi (24 623/3040), Venemaa (177 160/1625), Soome (5673/255), Leedu (1433/49), Läti (909/19). Rootsis on viimase kahe päeva jooksul lisandunud üle 700 uue nakatunu.

Hiina asub Maailma Terviseorganisatsiooni uurimist toetama

Hiina võimud teatasid, et toetavad WHOd pandeemia päritolu uurimise täpsustamisel. Siiski leiab Aasia riik, et kõik uuringud peaksid olema teaduslikud, mitte poliitilised. Teatavasti on USA süüdistanud Hiinat viiruse päritolu varjamises ning ebaõnnestumises haiguspuhangu peatamises varajases staadiumis. Peking on sellised väited tagasi lükanud ning mainis hiljuti, et viirus ei pruukinud üldse Hiinas sündida.